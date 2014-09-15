В Петербурге стартовала акция "На работу на велосипеде и СИМ"

Акция проходит три раза в год.

В Петербурге 20 сентября проводится акция "На работу на велосипеде и СИМ". Ее участники на один день отказываются от авто и общественного транспорта в пользу велосипедов и самокатов, напомнили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

А в "Мостотресте" многие сотрудники сделали свой выбор в пользу экологичного транспорта уже давно.

Езжу на работу на самокате. Для меня это вопрос мобильности и экономии времени – успеваю не только на работу и с работы, но и отвести и забрать из садика ребенка, погулять с ним. Очень удобно, что у нас есть парковка для СИМ. Екатерина Чевардова, специалист по работе с персоналом в СПб ГБУ "Мостотрест"

Акция проходит три раза в год.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге самокаты становятся альтернативой такси.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)