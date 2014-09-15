В Петербурге стартовала акция "На работу на велосипеде и СИМ"

В Петербурге 20 сентября проводится акция "На работу на велосипеде и СИМ". Ее участники на один день отказываются от авто и общественного транспорта в пользу велосипедов и самокатов, напомнили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".
А в "Мостотресте" многие сотрудники сделали свой выбор в пользу экологичного транспорта уже давно.
Езжу на работу на самокате. Для меня это вопрос мобильности и экономии времени – успеваю не только на работу и с работы, но и отвести и забрать из садика ребенка, погулять с ним. Очень удобно, что у нас есть парковка для СИМ.
Екатерина Чевардова, специалист по работе с персоналом в СПб ГБУ "Мостотрест"
Акция проходит три раза в год.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге самокаты становятся альтернативой такси.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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