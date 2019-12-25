В Мариинской больнице 12 августа можно бесплатно пройти кардиологическое обследование

Если у вас есть хоть какие-то тревожные симптомы – жжение и боль за грудиной, частые перебои в работе сердца или плохая переносимость физической нагрузки – это повод обратить внимание на акцию.

В рамках Международного дня здорового сердца в Мариинской больнице состоится уже традиционная акция "Трепетное сердце". Об этом рассказали в медучреждении.

Петербуржцы 12 августа смогут совершенно бесплатно пройти кардиологическое обследование, получить консультацию врача-кардиолога и сделать электрокардиограмму сердца. Акция пройдёт в амбулаторно-консультативном отделении (ул. Жуковского, д. 1).

Если у вас есть хоть какие-то тревожные симптомы – жжение и боль за грудиной, частые перебои в работе сердца или плохая переносимость физической нагрузки – это повод обратить внимание на акцию.

Чтобы попасть на бесплатное обследование, необходимо отправить предварительную заявку на электронный адрес callcenter@mariin.ru. В теме письма поставить "Трепетное сердце". В заявке указать ФИО пациента, дату рождения и контактный телефон. Не забудьте взять с собой на приём паспорт, СНИЛС, полис ОМС и, при наличии, все имеющиеся исследования по проблематике.

Количество мест ограничено.

Ранее в Мариинской больнице состоялась вторая трансплантация сердца.

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Фото: ВКонтакте/ Мариинская больница