Адвокат Соколова сомневается в подлинности заявления об избиении еще одной студентки

Александр Почуев направил адвокатский запрос в редакцию "Московского Комсомольца" о предоставлении для ознакомления подлинника заявления пострадавшей.

Адвокат Александр Почуев, защищающий доцента Соколова, направил адвокатский запрос в редакцию "Московского Комсомольца" о предоставлении для ознакомления подлинника заявления, с которым обратилась якобы пострадавшая от избиения студентка (номер "МК" в Питере от 23-30 мая 2018, 15 страница. Об этом сообщил Александр Почуев.

Защита считает эту публикацию (если такая вообще имела место быть) клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Олега Соколова.

Ранее соседка Соколова пересказала его последний диалог с возлюбленной.

Фото: объединенная пресс-служба судов города