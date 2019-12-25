На "Адмиралтейских верфях" заложили четвертый рыболовный траулер "Капитан Мартынов"

Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для промысла минтая и сельди.

На АО "Адмиралтейские верфи" состоялась церемония закладки четвертого в серии большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Капитан Мартынов". Контракт на строительство серии больших морозильных рыболовных траулеров для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) подписан в октябре 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба "Адмиралтейские верфи".

Передача первой пары траулеров "Капитан Вдовиченко" и Механик Маслак" запланирована на апрель и июнь 2021 года. Третий траулер серии "Механик Сизов" заложен 30 июня 2020 года. Вместе с "Капитаном Мартыновым" их должны будут передать в 2022 году.

Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Траулер оснастят новейшим оборудованием для безотходной переработки и заморозки рыбы; хранению и транспортировке ее в порт; получению рыбьего жира, икры минтая, фарша и рыбной муки.

Ранее "Адмиралтейские верфи" завершили ходовые испытания подводной лодки "Волхов".

Фото: Адмиралтейские верфи