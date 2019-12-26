"Адмиралтейские верфи" завершили ходовые испытания подводной лодки "Волхов"

В ближайшее время на Адмиралтейских верфях начнется подготовка подлодки "Волхов" к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа.

АО "Адмиралтейские верфи" завершило заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки "Волхов" проекта 636.3 для Военно-морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Заводские испытания проводились в период с 18 июня по 21 июля. Специалисты проверили гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки. Все показатели и механизмы работают в штатном режиме.

В ближайшее время на Адмиралтейских верфях начнется подготовка подлодки "Волхов" к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Следующим этапом станет передача подводной лодки Военно-морскому флоту РФ.

Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 – вторая в серии из шести кораблей, строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, заложена в июле 2017, спущена на воду в декабре 2019 года.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток; рабочая глубина погружения — 240 м; предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономической скоростью — 400 миль; экипаж – 52 человека.

Адмиралтейские верфи и СНСЗ планируют этапы модернизации производств.

Фото: Адмиралтейские верфи