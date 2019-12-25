Адмиралтейские верфи и СНСЗ планируют этапы модернизации производств

Верфи объявили закупки для определения исполнителей проектов.

АО "Адмиралтейские верфи" и ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" планируют очередные этапы модернизации производств. Компании объявили соответствующие закупки.

Адмиралтейские верфи намерены осуществить проект на 902,3 миллиона рублей. Это бюджетные и собственные средства. Речь идет о строительно-монтажных работах в 12-м цехе (там строят подлодки) знаменитого предприятия. Проект планируется полностью завершить не позднее 31 августа 2021 года.

Средне-Невский судостроительный завод планирует реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей (3-8 пролеты блока корпусных цехов) металлического судостроения. На это выделяется 490,2 миллиона рублей целевых денежных средств. Как ожидается, работы будут завершены к концу февраля предстоящего года.

Оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге заложили фрегаты "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев".

Фото: admship.ru