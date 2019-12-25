На Королева задержали пьяного водителя, не имеющего водительских прав

В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

Полиция Приморского района задержала пьяного водителя, никогда не получавшего водительского удостоверения. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После полуночи 9 июля в полицию обратился очевидец, который сообщил, что мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения сел за руль автомобиля BMW и отъехал от ресторана, расположенного на проспекте Королева.

Вскоре у дома 22 по проспекту Королева сотрудниками ГИБДД был остановлен данный автомобиль, за рулем которого находился 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что водительское удостоверение задержанному не выдавалось, документы на право владения указанным транспортным средством также отсутствовали.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по статьям 12.3 ч.1, 12.8 ч.3, 12.37 ч.2 КоАП РФ, а также возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Накануне в аварии с Lada в Ленобласти погибла женщина и пострадали трое мужчин.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.