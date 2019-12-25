Петербуржца задержали за вымогательство у студента

Пострадавший молодой человек с химическим ожогом глаз после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

Полицией Кировского района Петербурга задержан местный житель, вымогавший у студента деньги. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 17 июня в полицию обратился 20-летний молодой человек с сообщением о том, что у дома 92 по проспекту Стачек двое мужчин, применив перцовый баллончик, вымогают деньги у прохожих.

Прибывшие полицейские установили, что двое неизвестных преступников, распылив перцовый баллончик в лицо студенту одного из петербургских вузов, требовали отдать деньги.

Этим же вечером у дома 90 по проспекту Стачек по подозрению в совершении указанного преступления был задержан неработающий 43-летний петербуржец. Приняты меры к розыску другого нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший молодой человек с химическим ожогом глаз после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее житель Красного Села похитил у пенсионеров более 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv