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На Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль нового поколения "Полярный"
Сегодня, 17:55
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На Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль нового поколения "Полярный"

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Корпус судна не поддается коррозии, срок службы неограничен.

Сегодня, 12 июня, на Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль нового поколения  "Полярный". Он относится к группе строений  противоминной обороны. Судно стало десятым  представителем проекта 12700 КБ "Алмаз". Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

Корабль предназначен для борьбы с морскими минами. При строительстве такого судна  применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корпус сооружения выполнен из монолитного стеклопластика. 

Масса  корпуса сильно ниже по сравнению с металлическим. Однако корабль не поддается коррозии, срок службы неограничен.

Ранее на Piter.tv: бриг "Россия" пришвартовался к дамбе в Петербурге для участия в "Алых парусах".

Фото: пресс-служба Cредне-Невского судостроительного завода

Теги: алмаз, корабль полярный, средне-невский завод, судостроительная промышленность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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