Корпус судна не поддается коррозии, срок службы неограничен.

Сегодня, 12 июня, на Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль нового поколения "Полярный". Он относится к группе строений противоминной обороны. Судно стало десятым представителем проекта 12700 КБ "Алмаз". Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

Корабль предназначен для борьбы с морскими минами. При строительстве такого судна применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корпус сооружения выполнен из монолитного стеклопластика.

Масса корпуса сильно ниже по сравнению с металлическим. Однако корабль не поддается коррозии, срок службы неограничен.

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Фото: пресс-служба Cредне-Невского судостроительного завода