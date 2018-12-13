Петербуржцам показали, как выглядит пожарная техника разных лет и поколений

Также горожанам рассказали, как работали спасатели много лет назад, когда приезжать на помощь приходилось на лошадях.

Днем 30 апреля в центре Петербурга пожарные отмечали свой профессиональный праздник — 370-летие пожарной охраны России. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На Манежной площади выставили технику разных лет и поколений. Также петербуржцам показали, как работали спасатели много лет назад, когда еще не было машин, а приезжать на помощь приходилось на лошадях и повозках. Выступление-реконструкцию сопровождали слова ведущего, который рассказывал всем желающим историю пожарной охраны и тушения огня.

Напомним, из-за праздничных гуляний для автомобилистов и общественного транспорта перекрыли участок Кленовой улицы вдоль дома №4 и Манежную площадь. Здесь нельзя будет проехать до 17 часов вечера 30 апреля.

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Видео: Piter.TV