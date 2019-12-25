Власти Ленобласти запретили ремонт в квартире в определённые часы

Также в обозначенное время будет взыматься штраф за громкий шум и использование пиротехнических изделий.

В Ленобласти одобрили закон, согласно которому жильцам многоквартирных домов запрещаемся шуметь в определённые часы. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Так, жители региона должны соблюдать тишину 21:00 до 8:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. В это время в квартире не должно быть слышно шума, например, от ремонта, домашних животных или использования пиротехники. Кроме того, вводится запрет на строительные работы от 13:00 до 15:00.

Нарушение закона будет караться штрафом от 1 до 2 тыс. рублей в случае физлиц, от 5 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тыс. – для юрлиц. Повторное игнорирование правил приведёт к усваиванию суммы.

Ранее мы сообщили о том, что суббота объявлена выходным днём в Петербурге.

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