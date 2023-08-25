  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вернувший с СВО "жемчужный прапорщик" получил в Петербурге Орден Мужества
Вчера, 23:12
176
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вернувший с СВО "жемчужный прапорщик" получил в Петербурге Орден Мужества

0 0

Бойко – ветеран боевых действий и МВД России, ушел на СВО добровольцем в составе подразделения "БАРС".

Орден Мужества 30 июля вручили "жемчужному прапорщику", экс-полицейскому Вадиму Бойко. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт. 

Отмечается, что Бойко – ветеран боевых действий и МВД России, ушел на СВО добровольцем в составе подразделения "БАРС". 

Указом Президента России Владимира Путина награжден высокой государственной наградой – Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 

Андрей Хорт, глава администрации Красногвардейского района Петербурга 

Участник СВО находится в Петербурге по причине ранения, пишет "Фонтанка". Он был судим три раза – в 2011, 2014 и 2021 годах. 

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 15 тыс. исполнительных производств приостановили в отношении участников СВО.

Фото: Telegram / Андрей Хорт

Теги: вадим бойко, орден мужества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии