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Петербуржец "заминировал" дом на улице Оптиков
Сегодня, 9:29
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Петербуржец "заминировал" дом на улице Оптиков

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Полицейские Московского района задержали мужчину за заведомо ложное сообщение. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 10 ноября в дежурную часть полиции поступила информация о существующей угрозе жителям дома 52 по улице Оптиков. На место происшествия приехали правоохранители и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. 

А ночью 11 ноября на улице Ефимова задержали нетрезвого 64-летнего жильца "заминированного" дома. На криминальном счету петербуржца уже имеются несколько судимостей за аналогичные преступления. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина "заминировал" магазин после того, как ему продали имитацию красной икры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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