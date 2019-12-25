Петербуржец "заминировал" дом на улице Оптиков

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Полицейские Московского района задержали мужчину за заведомо ложное сообщение.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 10 ноября в дежурную часть полиции поступила информация о существующей угрозе жителям дома 52 по улице Оптиков. На место происшествия приехали правоохранители и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

А ночью 11 ноября на улице Ефимова задержали нетрезвого 64-летнего жильца "заминированного" дома. На криминальном счету петербуржца уже имеются несколько судимостей за аналогичные преступления.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина "заминировал" магазин после того, как ему продали имитацию красной икры.

Фото: Piter.TV