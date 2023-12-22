В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении магазина техники на Звенигородской улице

Подозреваемым оказался 35-летний житель Красносельского района.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении магазина техники на Звенигородской улице. Об этом сообщило МВД Медиа.

Установлено, что 20 января неизвестный вошёл в магазин и открыто похитил два роутера, а при попытке сотрудницы магазина помешать ему, оттолкнув её, скрылся. Девушка продавец получила травму и обратилась к медикам. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Красносельского района. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Видео: МВД Медиа