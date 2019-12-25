Неформальная встреча глав стран СНГ в Петербурге состоится 26-27 декабря

В понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, в Северной столице состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ. Об этом рассказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев в ходе общения с журналистами в Минске.
На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26-27 (декабря) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ
Представитель Содружества добавил, что лидеры государств-участников поддерживают контакты на самом высоком уровне и постоянно взаимодействуют по ключевым вопросам сотрудничества. Так, накануне состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии в Минске.
Ранее мы сообщили о том, что МИД РФ обвинил США в нагнетании международной напряженности.
Фото: kremlin.ru (2021 год)
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