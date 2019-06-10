Момент взрыва бочек с квасом на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого попал на видео

Пострадавшего с рваной раной руки отвезли в больницу

Накануне один человек пострадал в результате взрыва двух бочек с квасом в торговой точке на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого. Момент взрыва попал на камеру уличного видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

После сообщения о хлопке на место проишествия выезжали сотрудники МЧС, однако им уже нечего было ликвидировать, так как квас разлился по тротуару.

Пострадавшего с рваной раной руки отвезли в больницу, обломки от бочек во время взрыва раскидало в радиусе 10 метров.

Видео: Piter.TV