Момент взрыва бочек с квасом на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого попал на видео

Накануне один человек пострадал в результате взрыва двух бочек с квасом в торговой точке на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого. Момент взрыва попал на камеру уличного видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
После сообщения о хлопке на место проишествия выезжали сотрудники МЧС, однако им уже нечего было ликвидировать, так как квас разлился по тротуару.
Пострадавшего с рваной раной руки отвезли в больницу, обломки от бочек во время взрыва раскидало в радиусе 10 метров.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все