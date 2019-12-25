  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти водитель насмерть сбил 20-летнего пешехода
Сегодня, 8:26
50
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти водитель насмерть сбил 20-летнего пешехода

0 0

У водителя выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, он задержан правоохранителями.

В деревне Мины Гатчинского района водитель с внешними признаками алкогольного опьянения сбил насмерть пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В 17:10, в воскресенье, 6 ноября, 55-летний водитель Mercedes в деревне Мины на Краснофлотской улице наехал на 20-летнего пешехода. Молодой человек скончался на месте происшествия. 

У водителя выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, он задержан правоохранителями. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также два человека погибли в ДТП с фурой на трассе "Вологда – Новая Ладога".

Фото: Piter.tv

Теги: пешеход, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии