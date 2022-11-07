Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе "Вологда – Новая Ладога"

24-летний молодой человек и 8-летний мальчик госпитализированы в тяжелом состоянии.

Два человека погибли в ДТП с фурой в Тихвинском районе, авария произошла в 16:25 в воскресенье, 6 ноября. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла на 448 километре автодороги "Вологда – Новая Ладога". Автомобиль Nissan под управлением 20-летней девушки по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом Scania под управлением 55-летнего мужчины. В результате ДТП водитель легковушки и пассажир – 27-летняя девушка – погибли на месте.

Остальные пассажиры Nissan: 24-летний молодой человек и 8-летний мальчик госпитализированы в тяжелом состоянии. Устанавливаются детали произошедшего.

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