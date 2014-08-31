Учителя физкультуры из Петербурга заподозрили в развращении 13-летнего мальчика

После оформления протокола мужчину поместили в камеру. Уголовное дело пока не возбуждено.

Во Фрунзенском районе Петербурга был задержан учитель физкультуры, в отношении которого поступила жалоба от директора одной из городских школ-интернатов. Сообщается, что мужчина мог вести себя неподобающим образом в общении с учениками.

По данным "Фонтанки", накануне в отдел полиции обратилась руководительница учебного заведения. Она сообщила, что летом 2024 года во время отдыха с детьми в Туапсинском районе Краснодарского края педагог допускал неприемлемые физические контакты при общении с 13-летним мальчиком.

В ночь на среду, 27 ноября, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности задержали 62-летнего преподавателя. После оформления протокола мужчину поместили в камеру. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее мы сообщили о том, что мигрант совратил 14-летнюю девочку на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV