Мигрант совратил 14-летнюю девочку на Васильевском острове

Полицейскими 24 июля на проспекте КИМа по подозрению был задержан 37-летний мигрант Д.

Мигранта подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней петербурженки. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 23 июля из переулка Каховского в больницу была госпитализирована 14-летняя девочка. Медикам она сообщила, что 19 июля днём по указанному адресу малознакомый мужчина в своем автомобиле совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Полицейскими 24 июля на проспекте КИМа по подозрению был задержан 37-летний мигрант Д. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый помещен в ИВС. Мужчина в 2022 году получил российский паспорт по упрощенной схеме.

Ещё одного мигранта подозревают в развращении трех девочек во Всеволожском районе.

Фото: Piter.tv