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Мигранта подозревают в развращении трех девочек во Всеволожском районе
Сегодня, 8:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мигранта подозревают в развращении трех девочек во Всеволожском районе

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Он совершал развратные действия в отношении девочек в популярном мессенджере.    

Мигранта подозревают в развращении трех несовершеннолетних во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 15-летней девочка. Женщина сообщила, что неизвестный совершает развратные действия в отношении её дочери в популярном мессенджере.    

Сама девочка позднее рассказала, что этот неизвестный совершал развратные действия в отношении ещё двух несовершеннолетних.

В поселке Янино-1 24 июля по подозрению был задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемый на миграционном учете не состоит, срок регистрации у него закончился в апреле. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Ленобласти проверяют заявление о педофилии.

Фото: pxhere

Теги: дети, подростки, развратные действия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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