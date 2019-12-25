Мигранта подозревают в развращении трех девочек во Всеволожском районе

Он совершал развратные действия в отношении девочек в популярном мессенджере.

Мигранта подозревают в развращении трех несовершеннолетних во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 15-летней девочка. Женщина сообщила, что неизвестный совершает развратные действия в отношении её дочери в популярном мессенджере.

Сама девочка позднее рассказала, что этот неизвестный совершал развратные действия в отношении ещё двух несовершеннолетних.

В поселке Янино-1 24 июля по подозрению был задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемый на миграционном учете не состоит, срок регистрации у него закончился в апреле.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Ленобласти проверяют заявление о педофилии.

Фото: pxhere