  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге предложили ввести "тихий час" с 13:00 до 15:00
Сегодня, 13:13
136
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге предложили ввести "тихий час" с 13:00 до 15:00

0 0

Авторы инициативы предлагают установить "тихий час" с 13:00 до 15:00 при проведении ремонтных работ в жилых домах.

На заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности в Петербурге рассмотрели законопроект о введении "тихого часа" для рабочих. Об этом  сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Авторы инициативы предлагают установить "тихий час" с 13:00 до 15:00 при проведении ремонтных работ в жилых домах. Члены комиссии отметили сложности в правоприменительной практике законопроекта.

Аналогичные правила действуют в Москве, Московской области, Ленобласти.

Ранее в Петербурге полномочия по контролю за "законом о тишине" передали полиции. Раньше протоколы по этой статье составляли сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Фото: pexels

Теги: строительство, тихий час
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии