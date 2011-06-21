В Петербурге предложили ввести "тихий час" с 13:00 до 15:00

Авторы инициативы предлагают установить "тихий час" с 13:00 до 15:00 при проведении ремонтных работ в жилых домах.

На заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности в Петербурге рассмотрели законопроект о введении "тихого часа" для рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Авторы инициативы предлагают установить "тихий час" с 13:00 до 15:00 при проведении ремонтных работ в жилых домах. Члены комиссии отметили сложности в правоприменительной практике законопроекта.

Аналогичные правила действуют в Москве, Московской области, Ленобласти.

Ранее в Петербурге полномочия по контролю за "законом о тишине" передали полиции. Раньше протоколы по этой статье составляли сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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