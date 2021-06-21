В августе стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла на 14%

В целом по стране аренда однокомнатных квартир в больших городах, а также в Ленинградской и Московской областях в августе достигла 32 000 рублей, что на 8,3% больше, чем в предыдущем месяце.

В августе 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге возросла на 14% по сравнению с июлем, составив 45 800 рублей в месяц, согласно данным компании ЦИАН.

В целом по стране аренда однокомнатных квартир в больших городах, а также в Ленинградской и Московской областях в августе достигла 32 000 рублей, что на 8,3% больше, чем в предыдущем месяце. В частности, в Новосибирске и Екатеринбурге стоимость аренды увеличилась на 17%, в Нижнем Новгороде – на 16%, а в Ленинградской области, Москве, Самаре и Ростове-на-Дону – на 12%. Тем не менее, в Перми наблюдается снижение арендной платы на 2%.

Текущее повышение цен на аренду жилья в Петербурге связано, прежде всего, с активным деловым сезоном и уменьшением количества доступных объектов. Эксперты предсказывают, что осенью арендные ставки в крупных городах России, включая Санкт-Петербург, могут возрасти как минимум на 10%.

Ранее мы сообщили о том, что годовая инфляция в Петербурге в июле снизилась до 7,74%.

Фото: Piter.TV