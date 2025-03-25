В Ленобласти изменили состав подарка для новорожденных

Александр Дрозденко рассказал, что в наборе обязательно должны быть подгузники, пеленки и средство для купания

Ленинградская область приготовила новый состав подарка для новорожденных. Об этом сообщили в Telegram-канале "Команда Капитана".

Александр Дрозденко рассказал, что в наборе обязательно должны быть подгузники, пеленки и средство для купания, чтобы у молодых родителей всё было под рукой на первое время, "пока они придут в себя и поедут закупаться".

Как отметили в канале, подарочная коробка забита нужным и полезным "под завязку".

Ева, Артем, Василиса – названы самые частые имена для новорожденных из Ленобласти.

Видео: Telegram/ Команда Капитана