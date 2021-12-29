"Ъ": российские авиакомпании готовятся к последствиям запуска 5G в США

Мобильная сеть пятого поколения может повлиять на работу высотомеров.

Российские авиакомпании готовятся к последствиям запуска 5G в США. Об этом рассказали журналисты издания "Коммерсант". В настоящее время авиаперевозчики изучают возможное влияние мобильной сети пятого поколения на работу бортовых систем самолетов при рейсах в другие страны. Соответствующее распоряжение представители Росавиации направили компаниям еще 13 января.

В письме говорится о том, что Вашингтон скоро запустит в эксплуатацию сети 5G. Эксперты уточнили, что частотный диапазон работы системы близок к частотам воздушных радиовысотомеров. Сейчас ответа о возможном воздействии на работу высотомеров нет ни от производителей ВС, ни от FAA и EASA, ни от авиационных властей в других странах. Экипажи получили данные о возможных перебоях. Будет проведено внеочередное обучение сотрудников международных рейсов.

Авиакомпаниям предложили провести мероприятия, снижающие риски. В частности, будут повторно анализироваться требования по заходам на посадку в зарубежных аэропортах.

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Фото: Piter.tv