В Шушарах автобус задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку

В результате ДТП пострадавшая получила травмы легкой степени тяжести.

Полицией проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 1 декабря поступило сообщение о ДТП с автобусом и пешеходом у дома 11 по Московскому шоссе. По предварительной информации, автобус "МАЗ" № 186 задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы легкой степени тяжести и была госпитализирована.

Частота ДТП в Петербурге оказалась одной из самых низких по РФ.

Фото: Piter.tv