В Шушарах автобус задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку

Полицией проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию утром 1 декабря поступило сообщение о ДТП с автобусом и пешеходом у дома 11 по Московскому шоссе. По предварительной информации, автобус "МАЗ" № 186 задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы легкой степени тяжести и была госпитализирована.
Частота ДТП в Петербурге оказалась одной из самых низких по РФ.
Фото: Piter.tv
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