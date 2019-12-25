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В Шушарах автобус задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку
Сегодня, 12:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах автобус задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку

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В результате ДТП пострадавшая получила травмы легкой степени тяжести.

Полицией проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 1 декабря поступило сообщение о ДТП с автобусом и пешеходом у дома 11 по Московскому шоссе. По предварительной информации, автобус "МАЗ" № 186 задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку. 

В результате ДТП пострадавшая получила травмы легкой степени тяжести и была госпитализирована.

Частота ДТП в Петербурге оказалась одной из самых низких по РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, московское шоссе, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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