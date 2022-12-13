В Петербурге ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольный цех по производству алкогольной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативниками установлено, что в Красногвардейском районе работал цех без соответствующей лицензии. Изготовление и хранение алкоголя было организовано по трем адресам.
В ходе обысков изъято оборудование, а также более восьми тонн спиртосодержащей жидкости. Задержан уроженец одной из республик Средней Азии. Ему избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий.
Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. Проводится дальнейшее расследование.
Летом в Петербурге полиция ликвидировала водочный подпольный цех.
Видео: МВД по Петербургу и Ленинградской области
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