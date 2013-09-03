В Петербурге полиция ликвидировала водочный подпольный цех

Из незаконного оборота изъято 2 тысячи литров фальсификата.

Сотрудники экономической полиции Кировского района выявили и пресекли незаконное производство алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подпольный цех размещался в помещении гаражного кооператива на проспекте Народного Ополчения. В ходе обыска полицейские обнаружили 2 тысячи литров суррогата, часть из которого уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов. Стоимость изъятой спиртосодержащей продукции превысила 200 тысяч рублей. Здесь же полицейские обнаружили федеральные акцизные марки с признаками подделки, которые наклеивались на бутылки с суррогатом.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). По подозрению в организации незаконного производства задержан 53-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Готовую продукцию он реализовывал в розничные торговые "точки" через своих знакомых.

Ранее пьяные подростки покусали сотрудницу полиции во время ночного рейда.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти