"Оранжевый" уровень опасности продлен в Петербурге в связи с жарой

Предупреждение действует и 28 июля с 13:00 до 19:00.

Из-за жаркой погоды в Петербурге до 13:00 30 июля продлен "оранжевый" уровень опасности. Об этом рассказали в Смольном.

Предупреждение действует и 28 июля с 13:00 до 19:00, температура воздуха составит +30…+31 градус. Кроме того, сегодня возможны локальные грозы.

В период высокой солнечной активности не стоит выходить из дома без головного убора. Рекомендуется также надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: гастроэнтеролог в Петербурге дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

Фото: Piter.TV