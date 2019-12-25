  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Оранжевый" уровень опасности продлен в Петербурге в связи с жарой
Сегодня, 11:28
43
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

"Оранжевый" уровень опасности продлен в Петербурге в связи с жарой

0 0

Предупреждение действует и 28 июля с 13:00 до 19:00.

Из-за жаркой погоды в Петербурге до 13:00 30 июля продлен "оранжевый" уровень опасности. Об этом рассказали в Смольном. 

Предупреждение действует и 28 июля с 13:00 до 19:00, температура воздуха составит +30…+31 градус. Кроме того, сегодня возможны локальные грозы. 

В период высокой солнечной активности не стоит выходить из дома без головного убора. Рекомендуется также надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: гастроэнтеролог в Петербурге дала рекомендации по питанию в жаркую погоду. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жара, оранжевый уровень опасности
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии