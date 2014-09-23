В Гатчине мотороллер сбил 46-летнюю женщину

Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Устанавливаются обстоятельства наезда на пешехода в Гатчине. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 16 июля, около 15:43 у дома 2 по Красноармейскому проспекту в Гатчине 58-летний мужчина, управляя мотороллером Sym Allo, наехал на 46-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает, чтопешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу только на разрешающий сигнал светофора.

В ночь на четверг, 18 июля, автобус врезался в фонарный столб и въехал в автосалон Toyota на Школьной улице в Петербурге.

Фото: Госавтоинспекция по СПб и ЛО