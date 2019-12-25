В молодежном пространстве "ПРОСТО" 16 апреля можно бесплатно сдать тесты на ВИЧ и сифилис

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Образование".

В молодежном пространстве "ПРОСТО" 16 апреля в 18:00 пройдет день здоровья, где можно поговорить о ВИЧ, а также сдать бесплатно тесты на ВИЧ, гепатиты С и В и сифилис (анонимно результат через 15 минут). Об этом сообщила пресс-служба молодёжного пространства "ПРОСТО".

Регистрация доступна по ссылке: https://clck.ru/U3BmV. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Образование".

Презерватив традиционно считается мужским "аксессуаром", и даже называется male condom. Но что же тогда делать девушкам, которые заботятся о своей безопасности? Знать, что #этонестыдно! Просить использовать презерватив - это НЕ показатель недоверия, это показатель уважения. Мария Годлевская, ВИЧ-положительная активистка из Петербурга, координатор негосударственной сетевой организации "Е.В.А."

Адрес проведения мероприятия: пр. Медиков, д. 3, к. 5.

В начале апреля петербургского блогера Илью Бронского избили после его рассказа о жизни с ВИЧ.

Фото: пресс-служба молодёжного пространства "ПРОСТО"