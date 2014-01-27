В Петербурге ликвидировали очередь на операции по лечению катаракты для ветеранов и блокадников

В 2024 году число проведенных операций по лечению катаракты в Северной столице выросло на 30%.

В первом полугодии 2025 года в Петербурге была ликвидирована очередь на операцию по катаракте среди льготников (ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, вдов или вдовцов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также инвалидов). Об этом рассказали в Смольном.

В 2024 году число проведенных операций по лечению катаракты в Северной столице выросло на 30%. Было выполнено 22 365 хирургических вмешательств. В 2025 году планируется выйти на уровень 25 тысяч операций. За полгода уже было выполнено 12 609 операций в условиях дневного и круглосуточного стационара. Это более 50 % от планового показателя.

Очередь на лечение катаракты образовалась во время пандемии ковида. Для ветеранов и блокадников теперь она ликвидирована. Ведомственным проектом "Активное долголетие" установлено, что ежегодно, начиная с 2025 года, число операций по лечению катаракты в Северной столице будет возрастать почти на четыре с половиной тысячи.

Недавно в Мариинской больнице состоялась вторая трансплантация сердца.

Фото: Piter.tv