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В Кировском районе Петербурга "Ласточка" насмерть сбила подростка
Сегодня, 8:31
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В Кировском районе Петербурга "Ласточка" насмерть сбила подростка

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По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

В Кировском районе Петербурга скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил 17-летнего подростка. Об этом пишет 78.ru

Несчастный случай произошел вечером 8 сентября. Юноша ехал в гости к дедушке, сев на электричку от станции Мартышкино. Когда подросток прибыл на платформу Дачное, он позвонил родственнику и сообщил, что будет у него через 40 минут. После этого горожанин перестал выходить на связь. 

Спустя время на платформу прибыли полицейские и скорая помощь. Тело погибшего отправили в морг. На медосвидетельствовании мать узнала сына. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося. 

Ранее на Piter.TV: "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, сбил женщину в Тверской области. 

Фото: Piter.TV

Теги: дачное, поезд сбил подростка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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