В Кировском районе Петербурга "Ласточка" насмерть сбила подростка

По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

В Кировском районе Петербурга скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил 17-летнего подростка. Об этом пишет 78.ru.

Несчастный случай произошел вечером 8 сентября. Юноша ехал в гости к дедушке, сев на электричку от станции Мартышкино. Когда подросток прибыл на платформу Дачное, он позвонил родственнику и сообщил, что будет у него через 40 минут. После этого горожанин перестал выходить на связь.

Спустя время на платформу прибыли полицейские и скорая помощь. Тело погибшего отправили в морг. На медосвидетельствовании мать узнала сына.

По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV