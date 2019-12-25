Дополнительные "Ласточки" по маршруту Петербург — Великий Новгород запущены 23 декабря

В составе поезда 360 мест.

Из Петербурга в Великий Новгород 23 декабря запустили дополнительные "Ласточки", которые будут ходить по выходным. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу РЖД.

В составе поезда 360 мест. С Московского вокзала "Ласточка" отправится в 06:55, остановится в Тосно в 7:28, а прибудет в Великий Новгород к 9:00.

Из Великого Новгорода поезд будет отправляться в 16:00, приезжать в Тосно к 17:32 и прибывать в Северную столицу – в 18:08.

Ранее мы сообщали о том, что 23 и 24 декабря с Финляндского и Московского вокзалов отправятся электропоезда к "Лыжным стрелам". Конечными точками станут поселки Орехово, Токсово и Шапки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)