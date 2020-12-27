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Эксперты выяснили, куда россияне покупают ж/д билеты на август
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Эксперты выяснили, куда россияне покупают ж/д билеты на август

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Средний чек обошелся в 3 354 рубля.

В четверг, 29 июля, аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру поделился с Piter.tv данными, куда россияне покупают ж/д билеты на август и как изменились цены.

Так, средний чек на поездку по стране обошелся в 3 354 рубля в одну сторону. По сравнению с  2019 и 2020 годом, чек вырос на 5%. 

Большая часть оформленных билетов на август по направлению Москва  Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 5,9%, а средний чек за поездку между двумя столицами равен 2 491 рублю.  На втором месте направление Москва  Анапа, с долей 3,2%. Средний чек за билет в одну сторону равен 4 405 рублям. Далее в топе идет направление Москва  Симферополь, по которому оформляется 1,4% билетов. Средний чек по этому направлению составляет 7 058 рублей.

Ранее мы писали, что Петербург попал в список городов России, где можно дешево отдохнуть в августе.

Фото: Pexels

Теги: билет на поезд, поездки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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