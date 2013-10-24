Приём заявок на конкурс "Бизнес, развивающий регион" стартовал в Ленобласти

Конкурс организован для бизнесменов, которые ведут своё дело на территории 47-ого региона.

В Ленинградской области стартовал приём заявок на конкурс "Бизнес, развивающий регион". Подать их можно будет до 1 декабря. Об этом информирует пресс-служба областного комитета по малому и среднему бизнесу.

Конкурс организован для бизнесменов, которые ведут своё дело на территории 47-ого региона. В задачи соревнования входит повышение интереса к предпринимательству и социальной ответственности в его рамках.

Лучшим предпринимателям достанутся награды от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Ранее мы сообщили о том, что экоавтобус по сбору вторсырья начал работу в Волохове.

Фото: Piter.TV