Петербуржцам рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду

Для начала нужно определиться, где будет висеть гирлянда – дома или на улице.

Почти в каждой семье новогодняя гирлянда является непременным атрибутом Нового года. В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как выбрать надёжную, а главное безопасную гирлянду.

Для начала нужно определиться, где будет висеть гирлянда – дома или на улице. Если это гирлянда для уличного дерева, то она должна быть защищена от влаги. При покупке стоит попросить продавца предоставить сертификаты соответствия. При их отсутствии от покупки стоит отказаться.

На товарном знаке должны быть указаны название товары и страны, где была изготовлена гирлянда, также адрес, срок службы, время гарантии, правила использования. Инструкция должна быть переведена на русский язык.

Лампочки гирлянды должны надёжно держаться в разъёмах, контроллер и трансформатор должны быть выполнены из прочного пластика, а провод должен быть не очень тонким. Гирлянду лучше проверить в присутствии продавца.

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