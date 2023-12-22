Со 2 апреля в Песочном изменяется маршрут автобуса №259

Изменения вносятся из-за строительства водопроводной сети.

Со 2 апреля в связи с производством работ ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по строительству водопроводной сети в поселке Песочный, на Октябрьской улице, д.10 вносятся изменения в трассу автобусного маршрута №259. Об этом сообщил "Организатор перевозок".

Автобусы на маршруте №259 направлены:

– в прямом направлении – по действующей трассе до Советской ул., далее по Советской ул., Железнодорожной ул., Речной ул., далее по действующей трассе;

– в обратном направлении – по действующей трассе до Речной ул., далее по Речной ул., Дачной ул., Советской ул., далее по действующей трассе.

Схема: Организатор перевозок

Также в Петербурге три автобуса изменили маршруты с 1 апреля. Маршруты изменились у автобусов №90, №143 и №198.

Фото: Piter.tv