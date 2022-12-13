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Хулиган, стрелявший в окно на Димитрова, попал на видео

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Был задержан 45-летний мужчина.

Полицейские Фрунзенского района задержали хулигана, стрелявшего в окно. Мужчина также попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде. 

В 00:30 6 февраля в полицию поступило сообщение от 31-летнего мужчины о том, что неизвестный выстрелил в его сторону из пистолета, когда он выглянул из окна. В результате инцидента заявитель не пострадал.

В 13:30 по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний мужчина. У него изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Видео: МВД

Теги: димитрова, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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