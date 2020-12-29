Цены на сахар в магазинах Петербурга оказались выше заявленных сетями

Согласно договоренностям, сахар не должен стоить более 46 рублей за килограмм.

В 2020 году производители, поставщики и ретейлеры зафиксировали цены на сахар и растительное масло, однако это не помогло сдержать подорожания продуктов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Сахар в России, согласно договоренностям, в рознице должен стоить не более 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло – не более 110 рублей. В январе стоимость этих продуктов оказалась выше заявленной.

В Петербурге цены отслеживаются в 119 сетевых и 148 несетевых магазинах. Например, в среднем, сахар в городе стоит 50,29 рублей.

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