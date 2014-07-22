Прокурор потребовал отправить в колонию пранкера Джаборова

Джаборов изобразил "приступ коронавируса" в московском метро.

В отношении пранкера Кароматулло Джаборова возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в ближайшее время его могут приговорить к тюремному сроку: прокурор запросил 4 года колонии для блогера.

Также под обвинения попали знакомые блогера Исаченко и Мелехов, которые тоже участвовали в пранке. Им прокурор просит по три года колонии.



Блогера Кароматулло Джаборова задержали 9 февраля 2020 года из-за выложенного в соцсетях видео. Там молодой человек падает в вагоне метро, имитируя внезапный приступ болезни. Другие участники пранка кричат "коронавирус!".

Ранее прокуратура нашла "пропаганду неполноценности" в выступлении комика Идрака Мирзализаде.

Видео: Instagram / @pranks.rus