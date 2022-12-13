ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в Петербурге

Ранее компания Ekaterra заявила о том, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в РФ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "Объединенной чайной компании" о приобретении активов Ekaterra. Такую информацию опубликовало пресс-служба ведомства.

В ФАС посчитали, что эта сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции. Объединенная чайная компания занимается производством чаёв Eastford, Berryford, "Зеленый стандарт". Ekaterra выпускала чай под марками Lipton, Saito and Brooke Bond на фабрике в Санкт-Петербурге. По данным администрации Северной столицы, на 2019 год мощность фабрики достигала 16 тысяч тонн продукции в год.

Ранее компания Ekaterra заявила о том, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в РФ к концу 2022 года, также компания прекратит их продажу.

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Фото: pxhere.com