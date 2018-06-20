"Желтые жилеты" выйдут на 21-ю акцию протеста

Количество митингующих начало сокращаться.

Жители Франции вновь выйдут на улицы страны в желтых жилетах на 21-ю по счету акцию протеста.

Только в Париже планируется сразу две акции протеста, одна из которых, "за налоговую, социальную и экологическую справедливость". Также митинги пройдут в Нанте, Лилле, Руане, Бордо и других городах Франции.

Несмотря на это, по оценкам местных СМИ, движение идет на спад. Еще в позапрошлую субботу протестовать вышли около 40,5 тыс. человек. На прошлой было уже 33,7 тыс. митингующих.

Видео: Insragram / remybournoville