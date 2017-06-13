"Зенит" заявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит

Срок кредитования составляет от 6 до 36 месяцев.

Болельщики "Зенита" смогут воспользоваться новой услугой по приобретению билетов или абонементов на матчи любимой команды в кредит. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Срок кредитования составляет от 6 до 36 месяцев. Для оформления кредита приобретаемый билет или сертификат должен стоить не менее 2 тыс. рублей.

Напомним, что стоимость VIP-билетов на матчи "Зенита" стартуют от 4,5 тыс. рублей, VIP абонементы на второй круг нынешнего сезона оцениваются от 43 тыс. рублей, а за абонемент стандартной категории на этот же период просят от 3,8 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 15-го тура РПЛ.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"