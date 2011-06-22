"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 15-го тура РПЛ

Счет составил 1:1.

11 ноября петербургский ФК "Зенит" сыграл с "Краснодаром" вничью в матче 15-го тура РПЛ. Счет составил 1:1, сообщили в пресс-службе сборной Северной столицы.

В составе "Зенита" отличился Матео Кассьерра (71-я минута), а у "Краснодара" – Эдуард Сперцян (63-я).

На матче, который прошел на стадионе "Газпром Арена", установлен рекорд сезона по посещаемости – пришел 46 701 зритель. "Краснодар" остался на первом месте, набрав 32 очка, "Зенит" – на втором с 30 очками, пишет Sport.ru.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском "Зените" изменили логотип клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"