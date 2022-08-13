"Зенит" занял в турнирной таблице РПЛ

На 85-й минуте гол в ворота москвичей забил Малком. На 65-й минуте "гости" ответили петербургскому клубу, мяч забил Федор Чалов. На 85-й минуте победный гол сделал новичок сине-бело-голубых Густаво Мантуан.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занял первую строчку после победы над ЦСКА. Об этом иллюстрируют данные с сайта Российской Премьер-Лиги.

Напомним, сегодня, 13 августа, петербургская команда обошла ЦСКА со счетом 2:1. На 45-й минуте гол в ворота москвичей забил Малком. На 65-й минуте "гости" ответили петербургскому клубу, мяч забил Федор Чалов. На 85-й минуте победный гол сделал новичок сине-бело-голубых Густаво Мантуан. На счету клуба 11 очков в пяти матчах.

Думаю, хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первый тайм. По движению, созданным голевым моментам — смотрелись очень хорошо. Во втором тайме где-то фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом, но по итогу всего матча, конечно, огромное преимущество, огромное количество созданных моментов. Сергей Семак, главный наставни ФК "Зенит"

Как отмечают эскперты, "Зенит" может потерять первенство, если "Спартак" обойдет "Сочи" в воскресном матче, 14 августа.

Ранее на Piter.tv: собака уснула на поле во время футбольного матча в Парагвае.

Видео: Телеграм / ФК "Зенит"