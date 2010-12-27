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"Зенит" заинтересован атакующим полузащитником "Палмейраса" Густаво Скарпа
Сегодня, 12:00
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himif

"Зенит" заинтересован атакующим полузащитником "Палмейраса" Густаво Скарпа

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На футболиста претендуют также португальский и турецкий клубы.

Петербургский футбольный клуб заинтересовался услугами атакующего полузащитника бразильского "Палмейраса" Густаво Скарпы. Об этом сообщает бразильский ресурс "Boa Informacao". 

Кроме петербуржцев на 25-летнего игрока претендуют португальский "Спортинг" и неназванный турецкий клуб. Португальцы на данный момент проявляют наибольший интерес к игроку: если клуб сможет продать футболиста Бруно Ферндандеса, то возьмет в команду Скарпа. Трансфер футболиста может обойтись в 8 миллионов евро, а сама продажа Скарпы укладывается в ценник 15 млн.

Густаво Скарпа играет за "Палмейрас" с 2018 года, с того момента он провел 69 игр и забил 19 голов. Его контракт с бразильским клубом действует до декабря 2022 года. 

Ранее "Зенит" объявил о начале сотрудничества с футбольным симулятором.

Фото: yandex.ru

Теги: густаво скарпа, зенит, палмейрас
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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