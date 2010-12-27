"Зенит" хочет купить бразильского защитника Дугласа Сантоса

В настоящий момент футболист играет за "Гамбург".

До закрытия летнего трансферного окна остались считанные дни, однако в "Зените" не появилось еще ни одного нового игрока. Тренер сине-бело-голубых Сергей Семак неоднократно заявлял, что хочет усилить состав. Успеет ли он сделать это в этом сезоне, неизвестно.

Правда, сейчас появилась информация, что сине-бело-голубые заинтересовались бразильским защитником Дугласом Сантосом. В настоящее время 24-летний футболист играет за "Гамбург". Руководство "Зенита" предложило спортсмену за переход 10 млн евро. Переговоры продолжаются, так как "Гамбург" намерен получить за Сантоса не менее 25 млн евро.

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Фото: Instagram / douglaspds