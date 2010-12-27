Нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба стал лучшим игроком четвёртого тура РПЛ. По итогам голосования в социальной сети Российской премьер-лиги, за футболиста проголосовало 26,69%
Также Дзюбу признали "самым ценным игроком тура".
Серебро досталось нападающему ЦСКА Абелю Эрнандесу, за него проголосовали 8177 человек, а бронзу взял игроку "Спартака" Зе Луишу, у которого 4757 голосов.
Напомним, что 23 августа в 19:00 по Московскому времени, состоится матч "Зенит" - "Мольде".
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Фото: Артем Дзюба/ВК