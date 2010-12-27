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Дзюба стал лучшим игроком четвёртого тура РПЛ
Вчера, 22:47
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IRINA_CHALKINA
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Дзюба стал лучшим игроком четвёртого тура РПЛ

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За Артёма Дзюбу проголосовали 9337 человек, а это 26,69%

Нападающий сине-бело-голубых  Артём Дзюба стал лучшим игроком четвёртого тура РПЛ. По итогам голосования в социальной сети Российской премьер-лиги, за футболиста проголосовало  26,69%

Также Дзюбу признали "самым ценным игроком тура".

Серебро досталось нападающему ЦСКА Абелю Эрнандесу, за него проголосовали 8177 человек, а бронзу взял игроку "Спартака" Зе Луишу, у которого 4757 голосов. 

Напомним, что 23 августа в 19:00 по Московскому времени, состоится матч "Зенит" - "Мольде".

Ранее мы рассказывали  о 10 любопытных фактов об Артеме Дзюбе в день рождения футболиста.

Фото: Артем Дзюба/ВК

 

 

Теги: день рождение дзюбы , дзюба , зенит , футбол
Категории: Лента новостей Спорт Зенит

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