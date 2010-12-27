За Артёма Дзюбу проголосовали 9337 человек, а это 26,69%

Нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба стал лучшим игроком четвёртого тура РПЛ. По итогам голосования в социальной сети Российской премьер-лиги, за футболиста проголосовало 26,69%

Также Дзюбу признали "самым ценным игроком тура".

Серебро досталось нападающему ЦСКА Абелю Эрнандесу, за него проголосовали 8177 человек, а бронзу взял игроку "Спартака" Зе Луишу, у которого 4757 голосов.

Напомним, что 23 августа в 19:00 по Московскому времени, состоится матч "Зенит" - "Мольде".

Ранее мы рассказывали о 10 любопытных фактов об Артеме Дзюбе в день рождения футболиста.

Фото: Артем Дзюба/ВК