"Зенит" включил Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" включило нападающего Александра Кокорина в заявку на участие в матчах плей-офф Лиги Европы. Об этом пишут городские СМИ.
В настоящий момент футболист сидит в СИЗО за "Хулиганство" и "Побои". Спортсмен пробудет под арестом как минимум до 8 апреля. По мнению бывшего вратаря сборной России по футболу и тренера Руслана Нигматуллина, включение Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы является своеобразной поддержкой спортсмена, попавшего в сложную жизненную ситуацию.
При этом Нигматуллин считает, что даже если Александр раньше времени выйдет на свободу, участвовать в матчах он не сможет. Воспитаннику "Зенита" потребуется два месяца на восстановление.
Ранее мы писали, что Дзюба призвал освободить Кокорина из СИЗО.
Фото: Instagram / artem.dzyuba
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