"Зенит" включил Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Напомним, футболист будет сидеть в СИЗО как минимум до 8 апреля.

Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" включило нападающего Александра Кокорина в заявку на участие в матчах плей-офф Лиги Европы. Об этом пишут городские СМИ.

В настоящий момент футболист сидит в СИЗО за "Хулиганство" и "Побои". Спортсмен пробудет под арестом как минимум до 8 апреля. По мнению бывшего вратаря сборной России по футболу и тренера Руслана Нигматуллина, включение Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы является своеобразной поддержкой спортсмена, попавшего в сложную жизненную ситуацию.

При этом Нигматуллин считает, что даже если Александр раньше времени выйдет на свободу, участвовать в матчах он не сможет. Воспитаннику "Зенита" потребуется два месяца на восстановление.

Ранее мы писали, что Дзюба призвал освободить Кокорина из СИЗО.

Фото: Instagram / artem.dzyuba